В книге есть 132 страниц. В одном странице 40 строков, в одном строке 27 букв написано. Если в одном странице 48 строков и в одном строке 30 букв написано, то сколько страниц будет в этой книге? Пожалуйста помогите и у меня пл...

Математика

В книге есть 132 страниц. В одном странице 40 строков, в одном строке 27 букв написано. Если в одном странице 48 строков и в одном строке 30 букв написано, то сколько страниц будет в этой книге? Пожалуйста помогите и у меня плохо с русским языком((

Автор: Гость