В книге есть 132 страниц. В одном странице 40 строков, в одном строке 27 букв написано. Если в одном странице 48 строков и в одном строке 30 букв написано, то сколько страниц будет в этой книге? Пожалуйста помогите и у меня пл...
Математика
В книге есть 132 страниц. В одном странице 40 строков, в одном строке 27 букв написано. Если в одном странице 48 строков и в одном строке 30 букв написано, то сколько страниц будет в этой книге? Пожалуйста помогите и у меня плохо с русским языком((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*27=1080 букв есть на одной странице 1080*132=142560 букв есть в книге 48*30=1440 букв - если будет 48 строк 142560/1440=99 страниц - будет в книге
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