Текст на тему польза воды на казахском 6-9 предложений СРОЧНО пожалуйста!

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Текст на тему польза воды на казахском 6-9 предложений СРОЧНО пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cу-бір уақытта газ, сұйықтық , қатты күйінде кездесетін жалғыз минерал. Судың адам өмірінде алатын орны ерекше. Адам суды шаруашылықта , тұрмыста басқа да салаларда қажет етеді. Адамзат суды Әлемдік мұхит суларынан пайдаланады. Судың өмірдегі қажеттілігі сонша , адам онсыз өмір сүре алмайды. Себебі су-адмзат өміріндегі негізігі табиғи қажеттіліктердің бірі.
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