Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты

Физика
Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=pt => A= 1,2*10^3 * 120=> A= 144кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу
Ответить
Обществознание
Какие черты характера помогли Менделееву стать ученым
Ответить
Биология
1. Какая наука изучает многообразие организмов и объединяет их в группы на основе ??одства? 1) морфология 2) систематика 3) экология 4) физиологи...
Ответить
Математика
У фігурі закресли 2 відрізки так, щоб залишилось 2 квадрати
Ответить
Математика
За 2,5 кг яблок и 3 килограмма груш заплатили 247 тенге сколько стоит один килограмм груш если 1 килограмм яблок стоит 31 деньги составить уравнени...
Ответить