Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты
Физика
Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=pt => A= 1,2*10^3 * 120=> A= 144кДж
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