Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты

Физика

Определите работу тока совершаемою электрическим чайником мощностью 1.2 квт при н??греве 1.5литра воды до кипения за 2 минуты

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