Какие черты характера помогли Менделееву стать ученым

Обществознание
Какие черты характера помогли Менделееву стать ученым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самодисциплина, знание своего дела, здравый смысл, уверенность  собственных силах, высокий общий уровень развития, способность доводить начатое дело до конца. 
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