1. Какая наука изучает многообразие организмов и объединяет их в группы на основе ??одства? 1) морфология 2) систематика 3) экология 4) физиология 2. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 1) раз...

Биология

1. Какая наука изучает многообразие организмов и объединяет их в группы на основе ??одства? 1) морфология 2) систематика 3) экология 4) физиология 2. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 1) размножение семенами 3) наличие вегетативных органов 2) автотрофное питание 4) отсутствие цветка и плода 3. Растения с параллельным жилкованием листьев, мочковатой корневой системой, стеблем соломиной относят к семейству 1) крестоцветных 3) лилейных 2) сложноцветных 4) злаков 4. Укажите признак, характерный только для царства Растений 1) имеют клеточное строение 2) дышат, питаются, растут, размножаются 3) имеют фотосинтезирующую ткань 4) питаются готовыми органическими веществами 5. Яблоню, вишню, шиповник объединяют в одно семейство Розоцветных, так как у них 1) одинаковые потребности в воде и освещении 2) сходное строение побегов 3) цветки имеют сходное строение 4) стержневая корневая система 6. Отличительный признак растений отдела Покрытосеменные – 1) перекрестное опыление 2) образование плодов 3) наличие проводящей ткани 4) способность к фотосинтезу 7. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 1) размножение семенами 2) автотрофное питание 3) наличие вегетативных органов 4) отсутствие вокруг семян плодовых оболочек 8. Растения семейства бобовых 1) имеют плоды ягоды или коробочки 2) существуют только в виде травянистых форм 3) имеют мелкие невзрачные цветки без околоцветника 4) способны вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями 9. Растения семейства лилейных можно узнать по строению 1) цветков пятичленного типа, напоминающих строение мотылька 2) вегетативных органов: стебля (соломина), сидячих листьев, видоизмененного корня 3) цветков трехчленного типа с простым околоцветником и наличию видоизмененных подземных побегов 4) вегетативных органов: стебля (соломина), видоизмененных подземных побегов 10. Большинство лилейных – 1) многолетние травянистые растения с луковицами или корневищами 2) многолетние травянистые растения с клубнями или корнеплодами 3) однолетние травянистые растения со стержневой корневой системой 4) однолетние травянистые растения с клубнями или корнеплодами 11. Правильная схема классификации растений: 1) вид → род → семейство → порядок → класс → отдел 2) вид → семейство → порядок → род → класс → отдел 3) вид → род → класс → порядок → отдел → семейство 4) вид → класс → отдел → порядок → род → семейство 12. Растения, у которых на корнях развиваются клубеньковые бактерии, относят к семейству 1) розоцветных 3) капустных 2) бобовых 4) лилейных 13. По каким признакам моховидные отличаются от других растений? 1) размножаются спорами 2) имеют листья, стебель, ризоиды 3) в процессе развития происходит чередование поколений 4) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 14. Соцветие сложный колос характерно для большинства растений семейства 1) лилейных 3) злаков 2) сложноцветных 4) пасленовых 15. Все растения от водорослей до покрытосеменных имеют 1) клеточное строение 3) стебель с листьями 2) ткани 4) проводящую систему 16. Вымирание большинства древних папоротников произошло в результате 1) их поедания животными 2) чрезмерного использования папоротников человеком 3) понижения температуры и влажности воздуха 4) повышения температуры и влажности воздуха 17. Растения, у которых две семядоли в семени, стержневая корневая система, сетчатое жилкование листьев, относят к отделу 1) голосеменных, классу хвойных 2) голосеменных, классу саговниковых 3) покрытосеменных, классу однодольных 4) покрытосемнных, классу двудольных 18. Морскую капусту (ламинарию) относят к 1) многоклеточным водорослям 2) одноклеточным водорослям 3) колониальным золотистым водорослям 4) псилофитам 19. Почему хламидомонаду и улотрикс относят к водорослям? 1) они обитают в водной среде 2) в их клетках содержатся хлоропласты и происходит фотосинтез 3) их тело состоит из одинаковых клеток и не имеет тканей и органов 4) в процессе жизнедеятельности они взаимодействуют со средой обитания 20. У сосны отсутствуют 1) плоды 3) пыльцевые зерна 2) семена 4) семязачатки

Автор: Гость