Единое человечество- это...?

Окружающий мир
Единое человечество- это...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единое человечество-это семья
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