Для ремонта квапюртиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок ??расуюки осталось на сколько брльше банок краски исрасходовали чем осталось
Математика
Для ремонта квапюртиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок ??расуюки осталось на сколько брльше банок краски исрасходовали чем осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-7=3 банки осталось 7-3=4 на 4 банки больше израсходовано
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