Для ремонта квапюртиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок ??расуюки осталось на сколько брльше банок краски исрасходовали чем осталось

Математика

Для ремонта квапюртиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок ??расуюки осталось на сколько брльше банок краски исрасходовали чем осталось

Автор: Гость