Быстро это словарное слово

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Быстро это словарное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, это слово является словарным.
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