В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? Пол старого дома был застлан ветхим ковром, в углу комнаты примостился колченогий табурет, а на дверцах шкафа не хватало ручек. Он окинул своего пленника ...

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В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? Пол старого дома был застлан ветхим ковром, в углу комнаты примостился колченогий табурет, а на дверцах шкафа не хватало ручек. Он окинул своего пленника внимательным взглядом. Всегда бывают какие-то люди, которые умеют взять командывание на себя, а остальным остается только идти за ними. Это повторилось в коридоре, комнатах, перешло в смутный отклик в глубине дома. Толко сев в трамвай Аликсей понял, что забыл свой кошелек дома и теперь ему нечем оплатить проезд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибки в словах с выделенными буквами Всегда бывают какие-то люди, которые умеют взять командОвание на себя, а остальным остается только идти за ними. Это повторилось в коридоре, комнатах, перешло в смутный отклик в глубине дома. ТолЬко сев в трамвай АлЕксей понял, что забыл свой кошелек дома и теперь ему нечем оплатить проезд.
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