1) Какие системы регуляции функций организма существуют в природе? Какая из них на??более совершенная и почему? 2) Почему половое размножение считается более прогрессивным в сравнении с бесполым? 3) Кто такие гермафродиты? В ...
Биология
1) Какие системы регуляции функций организма существуют в природе? Какая из них на??более совершенная и почему? 2) Почему половое размножение считается более прогрессивным в сравнении с бесполым? 3) Кто такие гермафродиты? В связи с чем они возникли? 4)Каковы особенности размножения пресмыкающихся в связи с выходом на сушу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 2 вида регуляций организма: 1) гуморальная регуляция(химические вещества способны регулировать разные процессы в клетках,тканях, органах ну и в организме в целом. эти химические вещества называются биологически активными или же гормонами., которые вырабатывают железы. гормоны разносятся кровью по всему организму и оказывают влияние на организм и работу органов.к железам внутренней секреции относят гипофиз, надпочечники, щитовидная, вилочковая железы. поджелудочная железа , а так же половые железы относятся как и к железам внутренней так и к железам внешней секреции. Нервная регуляция все органы связаны нервами с головным и спинным мозгом. нервная система оказывает на организм такое же влияние как и гормоны. между мозгом и органом существуют такие связи как двусторонние: от органов к мозгу, и от мозга к органам. благодаря этому мозг обеспечивает правильную работу организма. нервная система как и гуморальная обеспечивают постоянство внутренней среды Гомеостаз- способность организма поддерживать постоянство внутренней среды. 2) Половое лучше тем ,что может происходить при неблагоприятных условиях, участвуют две особи, при смешивании генотипов появляются более разнообразные виды, а так же новые особи приспосабливаются к окружающей среде . 3)гермафродиты- организмы, обладающие и мужским и женским полом. если верить легенде , то первый гермафродит появился от Гермеса и Афродиты(сын) в общем от их имён. 4)у пресмыкающихся внутренне оплодотворение.крупные яйца они откладывают на суше. в желтке содержится большой запас питательных веществ, а в белке большой запас воды для зародыша. из яйца выходит полностью сформированный молодой организм. развитие прямое(без стадии личинки.)
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