За какое минимальное количество шагов можно получить из числа 11 число 25 используя только две операции умножение на 2 или вычитание на 3 даю 20 баллов
Математика
За какое минимальное количество шагов можно получить из числа 11 число 25 используя только две операции умножение на 2 или вычитание на 3 даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((11 - 3 - 3) * 2 - 3) * 2 * 2 - 3 = 25 Всего 7 шагов.
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