За какое минимальное количество шагов можно получить из числа 11 число 25 используя только две операции умножение на 2 или вычитание на 3 даю 20 баллов

Математика

За какое минимальное количество шагов можно получить из числа 11 число 25 используя только две операции умножение на 2 или вычитание на 3 даю 20 баллов

Автор: Гость