Начертите прямоугольник со сторонами 3 и 5 см .найдите периметр и площадь
Математика
Начертите прямоугольник со сторонами 3 и 5 см .найдите периметр и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*(8+5)=16(см)Периметр прямоугольника 2)5*3=15(см2)Площадь прямоугольника Ответ:16 см Периметр.,15 см2 Площадь. Всё верно)
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