ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Вода – единственный из всех минералов, существующих одновременно в твердом, жидком и газообразном состояниях. В то же время вода – добрый друг и помощник человека. Человечество использ...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Вода – единственный из всех минералов, существующих одновременно в твердом, жидком и газообразном состояниях. В то же время вода – добрый друг и помощник человека. Человечество использует воды Мирового океана, они играют важнейшую роль в жизни. Вода – одно из главных природных богатств человечества. От нее зависит не просто благополучие, но и само существование целых народов

Автор: Гость