Выпиши слов где четыре звука и четыре буквы Стол,Яма,Мель,Змей
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Выпиши слов где четыре звука и четыре буквы Стол,Яма,Мель,Змей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это легко!!! стол,змей
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