Хвала рукам що пахнуть хлібом розповідь
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Хвала рукам що пахнуть хлібом розповідь
Ответ(ы):
Гость:
Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Текст – розповідь. Шлях хліба до нашого столу є довгим.Селекціонер дасть найкраще зерно. Хлібороб засіє його і догляне золоте колосся. Комбайнер збере багатий урожай. Мельник змеле зерно на борошно. Пекар спече смачні хлібини, короваї та булочки. Руки усіх трударів пахнуть запашним хлібом.
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