Хвала рукам що пахнуть хлібом розповідь

Гость: Гость:

Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Текст – розповідь. Шлях хліба до нашого столу є довгим.Селекціонер дасть найкраще зерно. Хлібороб засіє його і догляне золоте колосся. Комбайнер збере багатий урожай. Мельник змеле зерно на борошно. Пекар спече смачні хлібини, короваї та булочки. Руки усіх трударів пахнуть запашним хлібом.