Киньте решение, пожалуйста
Математика
Киньте решение, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 a)tg(8π+π/3)+ctg(-10π-π/4)-√3=tgπ/3-ctgπ/4-√3=√3-1-√3=-1 б)sin(-8π+π/2+x)*cos(4π-x)-sin(2π+π-x)*sin(2π+π+x)= =sin(π/2+x)*cosx-sin(π-x)*sin(π+x)=cosx*cosx-sinx*(-sinx)= =cos²x+sin²x=1 в)sin(2π+π-x)*(-ctg(2π+π/2-x))*cos(x-4π)+sin²x= =sin(π-x)*(-ctg(π/2-x)*cosx+sin²x=-sinx*sinx/cosx*cosx+sin²x= =-sin²x+sin²x=0 2 sin(720-90)-tg(360+60)*ctg(720+30)=-sin90-tg60*ctg30=-1-√3*1/√3= =-1-1=-2
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