Кислоты с металлами(4), кислоты с основными оксидами(4), кислоты с солями образуя в продуктах нерастворимые или неустойчивые вещества(4) кислоты с основаниями(4) Составить уравнение!!!

Химия

Кислоты с металлами(4), кислоты с основными оксидами(4), кислоты с солями образуя в продуктах нерастворимые или неустойчивые вещества(4) кислоты с основаниями(4) Составить уравнение!!!

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