Кислоты с металлами(4), кислоты с основными оксидами(4), кислоты с солями образуя в продуктах нерастворимые или неустойчивые вещества(4) кислоты с основаниями(4) Составить уравнение!!!
Химия
Кислоты с металлами(4), кислоты с основными оксидами(4), кислоты с солями образуя в продуктах нерастворимые или неустойчивые вещества(4) кислоты с основаниями(4) Составить уравнение!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 Ba + 2HCl = BaCl2 + H2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O 3BeO + 2H3PO4 = Be3(PO4)2 + 3H2O NaCl +AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 BaCl2 + K2SO4 = BaSO4↓ + 2KCl HgCl2 + 2NaI = HgI2↓ + 2NaCl CrBr₂ + 2CH₃-COOK = (CH₃-COO)₂Cr↓ + 2KBr
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