Классификация ананаса многосемянный или односемянный и как называется его плод
Биология
Классификация ананаса многосемянный или односемянный и как называется его плод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плод ананаса называется соплодие. Многосемянный.
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