Клетка одноклеточного животного а)имеет клеточную стенку б)выполняет все функ??ии живого организма в)имеет вакуоли с клеточным соком г)не обладает подвижностью
Биология
Клетка одноклеточного животного а)имеет клеточную стенку б)выполняет все функ??ии живого организма в)имеет вакуоли с клеточным соком г)не обладает подвижностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4-выполняет все функции живого организма.
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