Помогитеееее пожалуйстап

Химия
Помогитеееее пожалуйстап
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Гость:
Фотка не точная задание не разборчевое
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