Ключевое слово время дня
Окружающий мир
Ключевое слово время дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что ключевое слово - время, потому что если задать вопрос то будит так время (чего?) дня.
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