Сочинение по обществознанию "Великая личность" Пожалуйста.
Обществознание
Сочинение по обществознанию "Великая личность" Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая личность-это личность,которая благодаря своим поступкам/действиям когда-нибудь войдет в историю.Это человек,который старается делать все во благо обществу.Вспомним ,например ,великого вождя пролетариата. Ведь Ленин действительно был великой личностью,лидером.За ним шли люди,ему верили.И действительно ,если бы не он,мы не знаем ,в какой стране мы бы сейчас жили,а он поднял Россию на новый уровень.это такая личность которая за всю свою жизнь сделала что то особенное,например:сделала какое то открытие или еще что то,вообщем это та личность которой все подражают и восхваляют.
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