Решите уравнение 3х-4/4= 2х+1/5
Алгебра
Решите уравнение 3х-4/4= 2х+1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-2x=44+15 x=1.2 условие я писать не стал
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