Решите уравнение 3х-4/4= 2х+1/5

Алгебра
Решите уравнение 3х-4/4= 2х+1/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-2x=44+15 x=1.2 условие я писать не стал 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назовите признаки чартизма:
Ответить
Окружающий мир
Как я представляю Россию глядя на карту сочинение плиз 15 баллов
Ответить
Математика
Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5ч. Обратно они воз??ращались на катере , который шёл со скоростью 15км/ч. Скольк...
Ответить
Литература
Помогите срочно, пожалуйста!!!!! Почему стихи державина ( признание, на птичку, последнии стихи державина ) относятся к классицизму
Ответить
Математика
Как решить д\з разными способами по математике уч. зубарева №194
Ответить