Книга лежащая на полке вагона движущего поязда движется относительно

Физика
Книга лежащая на полке вагона движущего поязда движется относительно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга, как и любой предмет, лежащий, стоящий, сидящий, висящий и т.п. (главное, чтобы не двигался внутри поезда) в самом поезде, находятся в покое относительно поезда и движутся относительно земли, дороги, деревьев на обочине, домов вдоль полотна и т.д. и т.п. - чего угодно вне поезда.
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