Книга лежащая на полке вагона движущего поязда движется относительно
Физика
Книга лежащая на полке вагона движущего поязда движется относительно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга, как и любой предмет, лежащий, стоящий, сидящий, висящий и т.п. (главное, чтобы не двигался внутри поезда) в самом поезде, находятся в покое относительно поезда и движутся относительно земли, дороги, деревьев на обочине, домов вдоль полотна и т.д. и т.п. - чего угодно вне поезда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти Две окружности с помощью центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрась Часть плоскости между этими окружностями ка...
Русский язык
Русский язык
Математика