Книжный магазин платит издательству 90 % цены, обозначенной на обложке книги, а про??ает книгу по этой цене. Сколько процентов составляет наценка магазина?

Математика

Книжный магазин платит издательству 90 % цены, обозначенной на обложке книги, а про??ает книгу по этой цене. Сколько процентов составляет наценка магазина?

Автор: Гость