Книжный магазин платит издательству 90 % цены, обозначенной на обложке книги, а про??ает книгу по этой цене. Сколько процентов составляет наценка магазина?
Математика
Книжный магазин платит издательству 90 % цены, обозначенной на обложке книги, а про??ает книгу по этой цене. Сколько процентов составляет наценка магазина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% ну вроде так должно быть
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