Когда был заключен первый письменный договор между русью и византийской империи
История
Когда был заключен первый письменный договор между русью и византийской империи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первые известные международные договоры Древней Руси, заключённые в 907(факт существования соглашения сомнителен), 911, 944, 971, 1043 годы. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведённые с греческого языка на старославянский и дошедшие в составе « Повести временных лет», куда они были включены в начале XII века. Самые ранние письменные источники русского права; содержат нормы Закона Русского.
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