Когда был заключен первый письменный договор между русью и византийской империи

История
Когда был заключен первый письменный договор между русью и византийской империи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 первые известные международные договоры  Древней Руси, заключённые в  907(факт существования соглашения сомнителен),  911,  944,  971,  1043 годы. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведённые с греческого языка на  старославянский и дошедшие в составе « Повести временных лет», куда они были включены в начале  XII века. Самые ранние письменные источники  русского права; содержат нормы  Закона Русского.
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