Помогите ответить на вопросы !срочно 10 баллов!!!!
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы !срочно 10 баллов!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мақал - халық поэзиясының бір түрі 2)Мақал тәртіпке , тәрбиеге үйретеді 3)Мақалдың түрлері өте көп.Мысалы:отан,гүлдер,табиғат,мектеп және т.б 4)Өз отаныңды қорғап, патриот болуға үйретеді 5)Жалқау болмау керек.Ата - анаңа көмектесу керек. 6)Батырлар мадақталған.Олар елін қорғаған 7)Сабақты жақсы оқып , ата-ана үмітін ақтау
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