Когда четыре десятка разлили в 15 одинаковых кувшинов , осталось 10 л воды. Сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?

Математика

Когда четыре десятка разлили в 15 одинаковых кувшинов , осталось 10 л воды. Сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?

Автор: Гость