Когда четыре десятка разлили в 15 одинаковых кувшинов , осталось 10 л воды. Сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?
Математика
Когда четыре десятка разлили в 15 одинаковых кувшинов , осталось 10 л воды. Сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?
Ответ(ы):
Гость:
1) 40-10=30 литров осталось на 15 кувшинов 2) 30/15=2 литра в каждом кувшине 3) 2*10=20 литров на 10 кувшинов
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