Когда и почему произошло объединение Кастилии и Арагона какую роль сыграло это объединение в освобождении пиренейского полуострова

История
Когда и почему произошло объединение Кастилии и Арагона какую роль сыграло это объединение в освобождении пиренейского полуострова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1474 г. королевой Кастилии стала Изабелла, а её муж, Фердинанд (согласно Сеговийскому договору) - соправителем и королём Кастилии. В 1479 г. умирает отец Фердинанда - король Арагона. И теперь Фердинанд становится королём, а Изабелла - королевой Арагона. Таким образом в 1479 г. обе короны объединились в двойную монархию, хотя оба королевства сохраняли внутреннюю автономию.
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