Що тобі не подобається в школі? Що ти змінив би? Твір

Українська мова
Що тобі не подобається в школі? Що ти змінив би? Твір
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Не подобалось те, що задавали багато уроків додому. Для мене це була каторга. Доводилось купувати книжку з готовими домашніми завданнями. Краще б їх взагалі не задавали. У теплі дні хотілося декілька уроків у тиждень на свіжому повітрі. А взагалі в школу ходила з радістю. Особливо подобались уроки алгебри і фізики. Наші вчителі легко доносили до нас інформацію, наводячи приклади з життя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упр.66 Львова 11 класс русский язык, кто делал? кто может помочь?
Ответить
Українська мова
Речення з словом зазначений
Ответить
Английский язык
Перевидите абзац. прошу помогите!!
Ответить
Французский язык
Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очен...
Ответить
Математика
В равнобедренном треугольнике высота, опущенная на основание равна 12 дм, а основа??ие равно на 18 дм. Найдите боковою сторону.
Ответить