Що тобі не подобається в школі? Що ти змінив би? Твір
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Що тобі не подобається в школі? Що ти змінив би? Твір
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не подобалось те, що задавали багато уроків додому. Для мене це була каторга. Доводилось купувати книжку з готовими домашніми завданнями. Краще б їх взагалі не задавали. У теплі дні хотілося декілька уроків у тиждень на свіжому повітрі. А взагалі в школу ходила з радістю. Особливо подобались уроки алгебри і фізики. Наші вчителі легко доносили до нас інформацію, наводячи приклади з життя.
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