Що тобі не подобається в школі? Що ти змінив би? Твір

Гость: Гость:

Не подобалось те, що задавали багато уроків додому. Для мене це була каторга. Доводилось купувати книжку з готовими домашніми завданнями. Краще б їх взагалі не задавали. У теплі дні хотілося декілька уроків у тиждень на свіжому повітрі. А взагалі в школу ходила з радістю. Особливо подобались уроки алгебри і фізики. Наші вчителі легко доносили до нас інформацію, наводячи приклади з життя.