Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очень вкусные.я выпиваю также чашку кофе.Потом я принимаю душ и иду играть на пианино...
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Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очень вкусные.я выпиваю также чашку кофе.Потом я принимаю душ и иду играть на пианино.на полдник я готовлю пирог.в 8 часов я обедаю,потом смотрю телевизор.а в 10 часов иду спать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ce jour mon réveil ne téléphone pas. Je reste au lit jusqu'à 9 heures du matin. Je déjeune à 9.30.la mère achète au petit déjeuner le croissant . Ils beaucoup bon.je je bois aussi la tasse de café. Ensuite je prends une douche et je vais jouer sur le piano.sur le goûter moi je prépare le pâté.à de 8 heures je déjeune, je regarde ensuite la télé.а à 10 heures je vais dormir
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