Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очень вкусные.я выпиваю также чашку кофе.Потом я принимаю душ и иду играть на пианино...

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Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очень вкусные.я выпиваю также чашку кофе.Потом я принимаю душ и иду играть на пианино.на полдник я готовлю пирог.в 8 часов я обедаю,потом смотрю телевизор.а в 10 часов иду спать

Автор: Гость