СРОЧНО ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШЕНИЕ !Help me :(. 100 баллов тому кто решит правильно .

Математика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШЕНИЕ !Help me :(. 100 баллов тому кто решит правильно .
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