Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Кто из героев Понравился вам особенно кто из них вызвал другие Чувства какие именно

Литература
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Кто из героев Понравился вам особенно кто из них вызвал другие Чувства какие именно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна была очень доброй заботлевой
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