Здравствуйте, помогите пожалуйсто.Тему вроде поняла(Квадратные уравнения). Решаю примеры,а ответ не правильный( уже нескольео раз прорешивала, не получается( примеры: 1) (х+3)(3х-2)=(4х+5)(2х-3) 2) х во 2-ой степени +(1-х)(1-...
Алгебра
Здравствуйте, помогите пожалуйсто.Тему вроде поняла(Квадратные уравнения). Решаю примеры,а ответ не правильный( уже нескольео раз прорешивала, не получается( примеры: 1) (х+3)(3х-2)=(4х+5)(2х-3) 2) х во 2-ой степени +(1-х)(1-3х)=×
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3х²-2х+9х-6=8х²-12х+10х-15 5х²-9х-9=0 Д=81+180=261=(3√29)² х1=(9+3√29)/10 х2=(9-3√29)/2 2)х²+1-3х-х+3х²-х=0 4х²-5х+1=0 д= 25-16=9=3² х1=(5+3)/8=1 х2=(5-3)/8=1/4
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