Здравствуйте, помогите пожалуйсто.Тему вроде поняла(Квадратные уравнения). Решаю примеры,а ответ не правильный( уже нескольео раз прорешивала, не получается( примеры: 1) (х+3)(3х-2)=(4х+5)(2х-3) 2) х во 2-ой степени +(1-х)(1-...

Алгебра

Здравствуйте, помогите пожалуйсто.Тему вроде поняла(Квадратные уравнения). Решаю примеры,а ответ не правильный( уже нескольео раз прорешивала, не получается( примеры: 1) (х+3)(3х-2)=(4х+5)(2х-3) 2) х во 2-ой степени +(1-х)(1-3х)=×

Автор: Гость