1 Все работы крестьян в хозяйстве феодала назывались? Выберите один ответ: a. отр??боткой b. барщиной c. службой 2 К какому типу государства можно отнести империю Карла Великого: Выберите один ответ: a. капиталистическом...

История
1 Все работы крестьян в хозяйстве феодала назывались? Выберите один ответ: a. отр??боткой b. барщиной c. службой 2 К какому типу государства можно отнести империю Карла Великого: Выберите один ответ: a. капиталистическому b. рабовладельческому c. раннефеодальному 3 Наследственное земельное владение, за которым надо было нести военную службу это: Выберите один ответ: a. феод b. имение c. поместье 4 Платежи крепостных крестьян феодалу продуктами и изделиями своего хозяйства составляли: Выберите один ответ: a. выкуп b. барщину c. оброк d. взносы 5 Хозяйство, в котором все необходимые товары изготовлялись не для продажи, а для собственного потребления назвалось: Выберите один ответ: a. товарным b. интенсивным c. экстенсивным d. натуральным
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