В молекуле днк одного из вирусов на долю тимина приходится 20% от общего числа азот??стых оснований. определите процентное содержание остальных нуклидов

Гость: Гость:

По правилу Чаргаффа: А = Т , Ц=Г (А+Т)+(Ц+Г)=100% Т = 20%, следовательно А (аденина) = 20% 20% + 20% = 40% - А + Т 100% - 40% = 60% - Ц (цитозин) + Г (гуанин) Т.к. Ц=Г , следовательно 60/2 = 30% Г = 30% , Ц = 30% Ответ: А = 20%, Т=20%, Г = 30%, Ц = 30%