Срооочно! для школы купили 220 столов и стульев. стульев в 9 раз больше столов. сколь??о столов?
Математика
Срооочно! для школы купили 220 столов и стульев. стульев в 9 раз больше столов. сколь??о столов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220+9=229 ответ для школы купили 229 столов и стульев
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