Сочини свой рассказ о осеннем лесе.

Литература
Сочини свой рассказ о осеннем лесе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду по осеннему лесу. Под ногами шуршат желто-зелёные, бордовые, оранжевые листья. Шагая по ним можно увидев уже замёрзшую траву. Извините пожалуйста больше не чего на ум не приходит.
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