Сочини свой рассказ о осеннем лесе.
Литература
Сочини свой рассказ о осеннем лесе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду по осеннему лесу. Под ногами шуршат желто-зелёные, бордовые, оранжевые листья. Шагая по ним можно увидев уже замёрзшую траву. Извините пожалуйста больше не чего на ум не приходит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу.
Русский язык
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА ДЛЯ СЛОВ:ХОД,ЗИМА,СПЕШИТЬ,БЕГ,БОЛЬНИЦА,СМЕШНОЙ,РАСПЕВАТЬ,СОСН??,СВЕЖЕСТЬ????????ПОМОГИТЕ....ПЛИИИИЗ...