Помогите номер 2,3,4,5 пж
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Помогите номер 2,3,4,5 пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 2: 1 скл.: Россия, роща, деревня 2 скл. : солнце, овощ, тополь, огурец, дерево, задание 3 скл. : полночь, молодежь,дверь
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