Помогите. Какие строки басни стали крылатыми выражениями? →→Зеркало и Обезьяна???←

Литература
Помогите. Какие строки басни стали крылатыми выражениями? →→Зеркало и Обезьяна???←
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Гость:
Чем кумушек считать трудится не лучше ль на себя кума оборотится?
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