Сочинение на тему,,Что сказала мама''4 класс от имени девочки напишите пожалуйста нет время
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Сочинение на тему,,Что сказала мама''4 класс от имени девочки напишите пожалуйста нет время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мама отправила меня в магазин за хлебом. Денег было немного, как раз на половинку белого и кирпичик бородинского. Я спросила :"Мама, можно я возьму с собою Лену и Марину ?"( Лена и Марина были мои лучшие подружки мы везде бегали вместе). "Конечно, сказала мама, - вместе и быстрей, и веселей". Мы помчались с девчонками в магазин, но того хлеба, что говорила мама. не было. Я растерялась. а продавец сказал :"Не беда. бери другой, вот батон свежий привезли, видишь, как хорошо его разбирают". Но я почему-то решила, что мама будет ругать меня за такую замену и мы ушли из магазина. Другого магазина рядом с домом не было, а дальше нам ходить без взрослых не разрешали. Я стояла на пороге магазина с монетками, зажатыми в кулаке, и вдруг меня осенила радостная мысль: а что, если так все случилось и я сэкономила деньги, то почему бы мне не угостить подруг мороженым. Я крикнула: "Девчонки, кто хочет мороженого? "Хотели обе, но рассудительная Лена сказала: "Ведь надо спросить разрешение у мамы? " "А зачем? - сказала я. - Деньги-то все равно остались. Значит, они- лишние". Мы свернули к лотку с мороженым . выбрали себе три сливочных мороженых в стаканчике и веселые вернулись во двор. Ребята посматривали на нас с легкой завистью. Когда мороженое было доедено, я поднялась домой, чтоб отчитаться о покупках. Мама внимательно выслушала, тяжело вздохнула и сказала: "А ведь это были - последние деньги на сегодня. А зарплата только послезавтра. Я не буду тебя ругать за поступок. Ты хотела устроить друзьям праздник. Это - хорошо. Только. пожалуйста. в следующий раз спрашивай разрешения у того. кто дал тебе деньги Ведь они - не твои. они -семейные.. А наша семья, что ж поделать, пару дней проживет без хлеба". И она опять вздохнула. Я вышла на улицу и почему-то начала реветь. Елена Павловна, наша соседка, села рядом на лавочку, тихонько узнала причину моих слез, и ничего не стала говорить. А вечером она принесла нам кусок каравая. испеченного ее собственными руками. ОН источал теплый волшебный аромат и просто звал к столу. От такого дара не откажешься. Хлеб был вкусный. А урок был на всю жизнь ( история, между прочим, непридуманная)
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