Как определить в какой группе и в каком периоде находиться какой либо элемент не пользуясь периодической системой Менделеева?

Химия
Как определить в какой группе и в каком периоде находиться какой либо элемент не пользуясь периодической системой Менделеева?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По электронной конфигурации. Например Na 11 1s2,2s2,2p6,3s1. 3s1=3-номер периода, 1 номер группы
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