Сильный электролитом является 1) NaOH 2)Cu(OH)2 3) Fe(OH)3 4) Zn(OH)2

Химия
Сильный электролитом является 1) NaOH 2)Cu(OH)2 3) Fe(OH)3 4) Zn(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 или 2 ну скорее всего наверно 4 я так думаю
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