В равнобедренном треугольнике высота, опущенная на основание равна 12 дм, а основа??ие равно на 18 дм. Найдите боковою сторону.

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В равнобедренном треугольнике высота является одновременно и медианой, поэтому делит основание пополам. Возьмём равнобедренный треугольник АВС, где АС-основание, а АВ-боковая сторона. Проведём высоту(= и медиану) ВД. Тогда АД=18:2=9дм. Треугольник АВД- прямоугольный, по теореме Пифагора АВ²=АД²+ВД²=12²+9²=144+81=225 значит, АВ=√225=15