Какие растения называют реликтовыми и примеры реликтовых растений

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Реликтовые растения являются своеобразными памятниками природы. Это уязвимые виды растений. Это редкие растения, занесенные в красную книгу: Виды растений Адиантум (венерин волос) Анакамптис пирамидальный Анограмма тонколистная Астрагал щетинистый Асфоделина желтая Боярышник Поярковой Боярышник Турнефора Василек Талиева Глациум (мачок) желтый Гнездовка ностоящая Гудайера ползучая Дремлик болотный Дремлик мелколистный Живокость расщепленная Земляничное дерево красное (земляничник мелкоплодный) Иглица подъязычная Капуста крымская Катран Стевена Клоповник Турчанинова Ковыль Сырейщикова Кокушник комарниковый Комперия Компера Красавка (белладонна) Крокус (шафран) прекрасный Крокус (шафран) узколистный Лимодорум недоразвитый Любка зеленоцветковая Можжевельник высокий Меч-трава обыкновенная Неккера Мензиса Нектароскордум ясенелюбивый Оносма многолистная Офрис крымская Офрис оводоносная Офрис пчелоносная Пальчатокоренник иберийский Пальчатокоренник мясокрасный Пальчатокоренник римский Пион даурский (крымский) Пион тонколистный Пололепестник зеленый Прангос трехраздельный (кахрис Альпийская) Птерогониум стройный Пшеница беатийская (дикая однозернянка) Пыльцеголовник длиннолистный Пыльцеголовник красный Пыльцеголовник крупноцветковый Ремнелепестник козий Сосна пицундская (Станкевича) Стевениелла сатириовидная Тайник яйцевидный Тис ягодный Тюльпан Калье Тюльпан Шренка http://novorossiysk1.narod.ru/torgachkin-dscn2547tip.jpg Фисташка туполистная Эремурус крымский Ясколка Биберштейна, «Крымский эдельвейс» Ятрышник бледный Ятрышник болотный Ятрышник-дремлик Ятрышник клопоносный Ятрышник мелкоточечный Ятрышник мужской Ятрышник обезьяний Ятрышник прованский Ятрышник пурпурный Ятрышник раскрашенный Ятрышник трехзубчатый Ятрышник шлемоносный