Пользуясь графиком механических колебаний определите период, частоту и амплитуд?? колебаний

Физика
Пользуясь графиком механических колебаний определите период, частоту и амплитуд?? колебаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=2 см (0,02 м)Т=1 сv=1/T=1 Гц===============

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