Перевидите абзац. прошу помогите!!
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Перевидите абзац. прошу помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даль - один из великих британский писателей с 1945. Люди читают его книги почти на 50 языках по всему миру. День рождение Даля - 13 сентября - празднуется как "День Роальда Даля" в Африке, в Соединенном Королевстве и в Латинской Америке.
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