Речення з словом зазначений
Українська мова
Речення з словом зазначений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цей герой зазначений в книзі "Навколо світу"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Французский язык
Переведите В этот день мой будильник не звонит.Я остаюсь в постели до 9 часов утра.Я завтракаю в 9.30.мама покупает на завтрак круассаны.они очен...
Математика
В равнобедренном треугольнике высота, опущенная на основание равна 12 дм, а основа??ие равно на 18 дм. Найдите боковою сторону.
Физика