Когда наступает полярный день на северной широте 66,5
География
Когда наступает полярный день на северной широте 66,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 сентября полярный день
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