когда от доски отпилили 30 дм осталось на 12 дм больше чем отпилили .какой длинны была доска?
Математика
когда от доски отпилили 30 дм осталось на 12 дм больше чем отпилили .какой длинны была доска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+12=42(дм) осталось 2)30+42=72(дм) длина доски
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